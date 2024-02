Detenciones Del Fin De Semana Por Cargos Relacionados Con El Alcohol

Por cuarta vez en 13 meses, un hombre de 23 años de College Station es arrestado por intoxicación pública. El último arresto vino con un cargo adicional de amenazar con lesionar a un bombero/paramédico de College Station. El informe de arresto de la policía de College Station dice que la amenaza hecha por Glen Medearis Jr. se produjo después de que los bares Northgate cerrarán el domingo por la mañana del 18 de febrero. Ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de $8,000 dólares. Medearis, que se identificó como un bombero voluntario y un estudiante en la escuela de bomberos TEEX, fue detenido por intoxicación pública después de que los oficiales lo vieron tratar de conducir después de que se le dijo que conseguir un paseo a casa. Los registros judiciales en línea dicen que Medearis fue puesto en libertad condicional por arrestos de intoxicación pública en mayo y agosto de 2023.

Un accidente en la autopista 6 el pasado viernes, febrero 16, al norte de Navasota condujo al segundo arresto de un hombre de College Station en los últimos cinco meses por DWI con dos condenas anteriores. El informe de arresto del DPS no indica si alguien resultó herido cuando un vehículo chocó por detrás a otro en la autopista 6 cerca de la salida FM 2154. El conductor del vehículo que causó la colisión, Anson Sterling de 27 años de edad, también fue multado por conducir con una licencia inválida y no controlar la velocidad. Él permaneció en la cárcel el 19 de febrero en lugar de una fianza de $10,000 dólares. Los registros judiciales en línea no muestran la acusación de Sterling tras una detención por conducir ebrio el pasado mes de octubre en College Station.

Un oficial de policía Bryan vio un vehículo que iba hacia el este en los carriles en dirección oeste de William Joel Bryan Parkway en el centro de la ciudad después de que los bares cerraron la madrugada del domingo (18 de febrero). Después de que el vehículo se detuvo, la conductora fue detenida por D-W-I con cuatro condenas anteriores. Angela Dillard de 65 años de Bryan permaneció en la cárcel el lunes por la tarde, 19 de febrero, bajo fianza de $10,000 dólares.

La policía de College Station tuvo múltiples encuentros el pasado fin de semana con 2/20 años de edad que resultó en ambos ir a la cárcel. Los informes de arresto de CSPD dicen que Josiah Merryman fue acusado en tres incidentes separados de consumo de alcohol por menores de edad, tener una licencia de conducir falsa, y la posesión de una sustancia controlada. El acompañante de Merryman, Jacob Pitts, de 20 años, de College Station, fue acusado en dos incidentes distintos de consumo de alcohol por menores de edad y posesión de una sustancia controlada. Merryman ha salido de la cárcel tras pagar fianzas por un total de $9,000 dólares y Pitts ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de $8,000 dólares.