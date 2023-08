La segunda búsqueda Por Parte De Texas A&M Para Encontrar A Alguien Que Dirija Un Nuevo Programa De Periodismo No Ha Comenzad

Después de la contratación fallida de Kathleen McElroy y de que la profesora de la Universidad de Texas recibiera un millón de dólares para resolver sus demandas contra A&M, un portavoz de la universidad confirmó a WTAW News el descubrimiento de que a partir del 7 de agosto de 2023 no hay ningún anuncio de trabajo en el sitio web de empleo de A&M.

El portavoz dice que el momento es incierto cuando el departamento de comunicaciones y periodismo comenzará su segunda búsqueda.

El día antes de que el sistema de A&M anunciara el acuerdo entre McElroy y la universidad, el presidente interino Mark Welsh respondió a las preguntas de los periodistas sobre el impacto de la contratación fallida en el nuevo programa de periodismo.

Welsh dijo que “aunque no es lo ideal” no tener un director en este momento, “no es negativo”.

Welsh también dijo que “creo que el jefe de departamento que está haciendo la contratación y los profesores del departamento de periodismo tendrán un plan muy bueno sobre cómo van a seguir adelante para hacer de este un gran, gran programa para los estudiantes.”

El presidente interino quiere que profesionales del sector, incluidos reporteros locales, ayuden al profesorado de periodismo a enseñar a los estudiantes la ética necesaria en esta profesión.