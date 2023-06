La policía de College Station está investigando un tiroteo que ocurrió en un complejo de apartamentos la madrugada del domingo.

De acuerdo con una publicación en Twitter de CSPD, se reportaron numerosos disparos en The Bend at Crescent Pointe, al este de Veterans Park, a las 4:20 a.m.

Una víctima fue trasladada al hospital con heridas de bala. El estado de su condición no ha sido revelado.