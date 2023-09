El Senado De La Facultad De Texas A&M Continúa Su Investigación De Asuntos Relacionados Con El Personal

El senado de la facultad de Texas A&M sigue investigando la contratación fallida de Kathleen McElroy para dirigir el resucitado programa de periodismo de A&M y la suspensión de dos semanas el pasado marzo de un profesor tras una conferencia en la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston.

Durante la reunión del claustro del 11 de septiembre, Mark Burge, de la Facultad de Derecho de A&M, presentó una actualización en la que afirmó que el comité se ha puesto en contacto con periodistas y otras personas que solicitaron al claustro los registros públicos.

La portavoz del Senado, Tracy Hammond, dijo a sus colegas que “no cedemos a ningún intento de blanquear nuestra historia reciente. Lo que ocurrió no fue bueno, y tenemos que recordarlo tal y como ocurrió, ya que sólo así podremos aprender de ello”.

Hammond también afirmó: “Muchos de los aquí presentes nunca hemos sido ni somos ingenuos. Pero eso no significa que debamos reaccionar con amargura. El mundo no es perfecto. Texas A&M no es perfecta. Las influencias externas siempre existirán”.