El Banco De Alimentos Del Valle De Brazos Inicia Su Campaña De Verano

Theresa Mangapora, directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Valle de Brazos, conversó con Scott DeLucia de WTAW sobre la Campaña Contra el Hambre de Verano de KBTX, el aumento de personas con necesidades, los tipos de alimentos que se necesitan, y más durante su aparición en The Infomaniacs el miércoles, 31 de mayo de 2023.

Comunicado de prensa del Brazos Valley Food Bank:

A finales de marzo, la junta directiva del Brazos Valley Food Bank (BVFB) autorizó el uso de casi $790,000 en fondos para comprar alimentos necesarios para sus agencias asociadas, quienes distribuirán alimentos de forma gratuita a las familias del Brazos Valley que enfrentan hambre. Durante los últimos años, y a pesar de las recientes luchas relacionadas con COVID, la junta directiva y la gerencia de BVFB han sido diligentes en sus objetivos estratégicos de planificación para el futuro, lo que ha permitido una importante compra de alimentos a granel para sus agencias asociadas. BVFB nunca ha visto mayor necesidad que ahora de tomar esta medida proactiva para reducir el impacto de la disminución de las donaciones gubernamentales y públicas, las reducciones en las donaciones de productos frescos y el aumento de la inflación. En años normales, BVFB puede satisfacer las necesidades de sus agencias asociadas con alimentos a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), donaciones del público, tiendas de comestibles y otros negocios, así como donaciones de productos frescos de la Colaboración para Productos Frescos (CFP) y el Banco de Alimentos de Houston; complementando con pequeñas compras periódicas según sea necesario. La mayor parte de las compras anuales de alimentos de BVFB son para sus programas especiales, como el programa Senior Bag o el programa BackPack para niños, y no se distribuyen a las agencias asociadas del área de los seis condados. Con los niveles de alimentos tan bajos y la demanda de asistencia alimentaria tan alta, sabiendo que aproximadamente el 70% de los alimentos que BVFB distribuye es a través de las agencias asociadas, la decisión de utilizar los fondos estratégicos para la compra de alimentos destinados a esas agencias asociadas estaba clara.

La cadena de suministro y los problemas laborales siguen afectando a los alimentos donados a todos los bancos de alimentos. El mayor retraso se ha producido a través de la reducción de los productos básicos gubernamentales TEFAP, con otras fuentes de donación. Sin embargo, esta compra récord no se debe únicamente a que haya menos donaciones de alimentos. También se debe al aumento de las necesidades, que se ha producido al mismo tiempo. El número de personas atendidas por las agencias asociadas y los programas especiales de BVFB ha aumentado de forma constante mes a mes desde el año pasado por estas fechas, cuando la inflación empezó a afectar a los hogares. Desde octubre, el número de personas que solicitan alimentos realmente se ha disparado debido al “precipicio SNAP”. En concreto, durante la pandemia de COVID, se realizaron asignaciones de emergencia a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), aumentando las prestaciones tanto para facilitar el acceso a los alimentos como para aumentar el número de familias que cumplían los requisitos. Con la expiración de estas asignaciones de emergencia, más personas y familias están recurriendo a las despensas de alimentos locales para compensar los altos costos de los alimentos.

Hasta la fecha, BVFB ha gastado cerca de $295,000 de los $790,000 aprobados por la Junta de Directores de BVFB, para asegurar más de 230,000 libras de alimentos desesperadamente necesitados para su red de 36 Agencias Asociadas, incluyendo despensas de alimentos. Según Theresa Mangapora, directora ejecutiva de BVFB, “Esta importante asignación de dólares de contratos no gubernamentales para comprar alimentos para las agencias asociadas no tiene precedentes para BVFB. Aplaudo al personal de operaciones y a la Junta Directiva por dar prioridad a este uso de emergencia de los fondos. Aunque las compras continuas de alimentos a este nivel no son sostenibles, la compra a granel está ayudando aquí y ahora, como nuestros Socios de la Agencia y simpatizantes esperan de nosotros.”

Dado que el suministro de alimentos y las necesidades son tan cambiantes, Mangapora afirma que se necesitan donaciones y apoyo. En cuanto a la defensa, a nivel federal, se debe aprobar una Ley Agrícola fuerte que 1) mejore la adecuación y el uso de los beneficios de SNAP; 2) elimine las barreras a la seguridad financiera entre los participantes de SNAP y 3) refuerce la respuesta de alimentos de caridad. Además, a nivel estatal, la Subvención de Productos Agrícolas Excedentes que permite a los Bancos de Alimentos de Texas utilizar para abastecerse de productos frescos invendibles debido a imperfecciones o condiciones del mercado, debe aumentarse de $10 millones a $20 millones para el bienio. Este aumento no sólo proporcionará productos frescos que de otro modo podrían ser desechados, sino que también ayudará en el suministro de alimentos seguros y abundantes con el 100% de los fondos del programa destinados a los agricultores y proveedores de transporte. Sin estos aumentos, los Bancos de Alimentos de Texas, y los bancos de alimentos de todo el país, como BVFB, se enfrentarán a una continua escasez de alimentos.

En cuanto a las donaciones, KBTX-TV llevará a cabo su Campaña contra el Hambre de Verano, a beneficio del Banco de Alimentos del Valle de Brazos, durante todo el mes de junio, centrándose en la recogida de donaciones monetarias y de alimentos en 5 lugares principales – Aggieland Outfitters, Brookshire Brothers, Producers Cooperative Association, Douglas Automotive Group, y el Banco de Alimentos del Valle de Brazos. KBTX-TV transmitirá en vivo en cada uno de estos lugares un miércoles del mes de 4:00-6:30 pm. Se aceptarán donaciones monetarias en línea durante todo el mes. Para más información, visite la página de KBTX-TV Hambre de Verano 2023 | Brazos Valley Food Bank (bvfb.org).