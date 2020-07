United Way Regalara 14,000 Máscaras Faciales

Comunicado de prensa del United Way del Valle de Brazos:

United Way del Valle de Brazos regalará máscaras faciales completamente gratis durante un evento de distribución de auto el Miércoles, 1 de Julio, de 7 a 11 de la mañana. Aproximadamente 14,000 mascarillas fueron generosamente donadas al United Way del Valle de Brazos. Esto incluye 10,000 mascarillas donadas por la Administración de Emergencias del Condado de Brazos y 4,000 mascarillas donadas por Lowe’s Home Improvement.

Las mascarillas gratuitas serán distribuidas en paquetes de cinco hasta agotar existencias. Límite de un paquete de mascarillas por auto.

Los residentes pueden recoger un paquete de mascarillas el Miércoles, 1 de Julio, de 7 a 11 de la mañana en Bryan High School, 3450 Campus Dr. Bryan, TX 77802.

Se pide a los conductores que entren en Campus Drive desde Briarcrest Drive y que sigan las señales para recoger su paquete de mascarillas.

No hay ningún costo, registro o requisito de identificación para recibir un paquete de mascarillas gratis. Los residentes no necesitan dejar su coche para recibir el paquete, ya que el personal y los voluntarios de United Way del Valle de Brazos estarán presentes para pasar los paquetes a través de la ventana del pasajero.

United Way del Valle de Brazos quiere agradecer a la Administración de Emergencias del Condado de Brazos y a Lowe’s Home Improvement por sus generosas donaciones a la comunidad.

United Way del Valle de Brazos lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona en el Valle de Brazos. Trabajan para fortalecer la comunidad identificando los problemas que enfrenta el Valle de Brazos, involucrando a los individuos para construir estrategias y movilizando recursos para invertir en el cambio.

Para apoyar al United Way del Valle de Brazos y conocer más sobre su impacto en la comunidad, visite www.uwbv.org.