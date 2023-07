Texas A&M Facilita Material A Los Abogados Sobre La Contratación De Kathleen McElroy

El director del departamento de comunicación y periodismo de Texas A&M dice que ha proporcionado al personal jurídico de la universidad material relacionado con el procedimiento fallido de contratación de Kathleen McElroy, su candidata para dirigir el nuevo departamento de periodismo.

Eso es parte de una carta de Hart Blanton, que fue enviada por su abogado y proporcionada a WTAW News por el presidente del senado de la facultad de A&M.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar la carta del abogado de Hart Blanton.

La carta del Dr. Blanton contenía cinco puntos:

– Inicié la contratación de la Dra. McElroy el año pasado, en reconocimiento a su excelencia como periodista, investigadora y educadora. Además, es licenciada en A&M. Se presentó a una oferta de empleo para profesor y director de periodismo, y seguimos los procedimientos administrativos habituales durante la búsqueda. El intento fallido de contratar a la Dra. McElroy es una gran pérdida para A&M y seguramente le causó un gran sufrimiento innecesario.

– La entonces presidenta M. Katherine Banks engañó al Claustro de Profesores en su reunión del 19 de julio al afirmar que la toma de decisiones que condujo a la crisis se produjo a nivel de departamento. Por el contrario, la Presidenta Banks se inmiscuye en el proceso de forma atípica y desde el principio.

– Un administrador reconoció que el inusual nivel de escrutinio que se estaba dando a la contratación del Dr. McElroy se basaba, al menos en parte, en la raza. Independientemente del origen de esas presiones, entiendo que es ilegal que cualquier empleador -y mucho menos una universidad pública- someta a un candidato a un escrutinio más estricto debido a su raza o color.

– Me sorprendió enterarme de que un borrador anterior de una carta de oferta de trabajo para la Dra. McElroy había sido alterado y enviado a ella sin mi conocimiento previo. El borrador alterado conservaba mi firma electrónica, pero reducía el nombramiento de un mandato de varios años, discutido anteriormente, a uno.

– El jueves 21 de julio de 2023, compartí los materiales relacionados con el asunto con el personal jurídico de la universidad. Me alegró ver que el Presidente dimitió el viernes 22 de julio. Texas A&M no puede tener a sus líderes engañando a la facultad, al público o a los responsables políticos sobre cómo conducimos los negocios.

Este jueves, la junta coordinadora de educación superior de Texas considera la solicitud de A&M para emitir títulos de licenciatura relacionados con el nuevo programa de periodismo.