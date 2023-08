Texas A&M Anuncia Un Acuerdo De Un Millón De Dólares, La Finalización De Las Revisiones Internas Y La Suspensión De Joy Alonzo

El sistema Texas A&M ha anunciado la finalización de las revisiones internas de la contratación fallida de la Dra. Kathleen McElroy por parte de la Universidad de Texas A&M y su revisión separada de los hechos relacionados con la investigación de Texas A&M sobre los comentarios de la Dra. Joy Alonzo sobre un funcionario estatal.

Una página web del sistema dedicada a ambas revisiones también dice que la universidad y McElroy han llegado a un acuerdo sobre sus reclamaciones contra A&M. El sitio web del sistema dice que “Texas A&M reconoce que ha acordado pagar $1 millón de dólares a la Dra. McElroy como parte del acuerdo”.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar la revisión interna del sistema de A&M sobre Kathleen McElroy.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar los documentos de la Universidad de Texas A&M relativos a Kathleen McElroy.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar documentos del sistema de Texas A&M relativos a Kathleen McElroy.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar una declaración conjunta de la Universidad de Texas A&M y Kathleen McElroy.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar la revisión interna del sistema de A&M de Joy Alonzo.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar documentos de la Universidad de Texas A&M relativos a Joy Alonzo.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar una declaración del canciller del sistema de Texas A&M, John Sharp, en relación con Joy Alonzo.