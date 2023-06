Se Trata De La Mayor Donación De La Historia De La Escuela De Negocios Mays

La Fundación A&M dice que el donativo procede de Adam Sinn, Aggie de la clase de 2000.

La fundación afirma que Sinn, propietario de una empresa de comercio de materias primas, ha aportado más de $51 millones de dólares a la universidad.

Comunicado de prensa de Texas A&M:

La Escuela de Negocios Mays de la Universidad de Texas A&M ha recibido una donación de $5 millones de dólares por parte del licenciado y dueño de Aspire Commodities, Adam Sinn, creando así su más importante fundación. Los fondos se utilizarán para apoyar a los estudiantes, profesores y personal en la promoción de la misión de la escuela para convertirse en la escuela de negocios pública preeminente en el país.

Creado a través de la Fundación Texas A&M, este regalo amplía el apoyo filantrópico de Sinn a Texas A&M a más de $51 millones, incluyendo $26 millones para la Escuela de Negocios Mays.

“Adam Sinn es un Aggie excepcional que ejemplifica el espíritu Aggie y nuestros valores fundamentales”, dijo la presidenta de la Universidad Texas A&M, M. Katherine Banks. “Su profundo compromiso con la universidad es evidente en todo lo que ha hecho por la Escuela de Negocios Mays, Aggie Athletics, y nuestro campus. Estamos agradecidos por su generosidad e inversión en Texas A&M”.

Adam Sinn ’00 Dean’s Leadership Chair es la cuarta institución de este tipo en Texas A&M. Su dotación de $5 millones iguala a la mayor dotación de la universidad y crea la mayor dotación de la Escuela de Negocios Mays.

“Con la última donación de Adam a nuestra escuela, todos los futuros decanos de la Escuela de Negocios Mays tendrán el honor de ostentar la Cátedra de Liderazgo Adam C. Sinn ’00”, dijo el decano de la Escuela de Negocios Mays, Dr. Nate Sharp. “La pasión de Adam por ayudar a los estudiantes y su amor por la Texas A&M University no tienen parangón. En pocas palabras, Adam predica con el ejemplo. No es de los que se sientan al margen. Por el contrario, Adam está ayudando activamente a Mays hacia nuestra aspiración de convertirnos en la escuela de negocios pública preeminente en el país. No puedo agradecer lo suficiente a Adam su generosidad”.