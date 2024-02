Noticias De Kroger Sobre Un Contrato Provisional En El Condado De Brazos

El sindicato con sede en Houston, entre cuyos miembros hay empleados de las tiendas Kroger de College Station y Bryan, anuncia un acuerdo contractual provisional. La noticia se produce tras dos semanas de votación de los miembros del sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) local 455 sobre si autorizar o no una huelga tras el vencimiento del contrato que finalizó el pasado sábado, día 24 de febrero. La página web de la UFCW local 455 dice que el contrato de tres años propuesto “devuelve muchos puntos que fueron arrebatados a los miembros, durante la última lucha contractual” junto con “aumentos salariales para todos los empleados” y “la reducción de cuánto pagas de tu cheque cada semana por tu seguro médico en un 40%”. También se informó a los afiliados de que “vuestra pensión está asegurada y vuestro Comité de Negociación ha conseguido negociar una prima de ratificación, si el AT es aceptado por los afiliados”. Como parte de la nueva oferta de contrato, su Comité también pudo conseguir una reducción de los requisitos mínimos de horas, necesarios para tener derecho a la cobertura del seguro médico”. Los empleados sindicalizados de la tienda Kroger en College Station votarán el 8 de marzo y los empleados sindicalizados de la tienda Kroger en Bryan votarán el 11 de marzo. WTAW News ha invitado a Kroger a emitir una declaración sobre las negociaciones contractuales.

El sitio web corporativo de Kroger emitió una declaración después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) decidió bloquear una propuesta de fusión con Albertsons Co. El comunicado de Kroger dice: “Las partes que se fusionan esperan litigar esta acción en los tribunales para que podamos ofrecer los beneficios de esta fusión a las comunidades de todo Estados Unidos: precios más bajos, más opciones y más empleos sindicales bien pagados en las próximas décadas.”