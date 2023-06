Multiples Vicitimas Recuperadas Durante Un Caso Local De Trata De Personas

La semana pasada, varias fuerzas del orden locales participaron en una operación de recuperación de víctimas de la trata de seres humanos.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, durante los dos días que duró la operación se recuperaron siete víctimas en el Condado de Brazos.

Las agencias involucradas incluyen el Brazos Valley Human Trafficking Task Force, Unbound Now Bryan College Station, Condado de Brazos Sheriff’s Office, Bryan Police Department, College Station Police Department, FBI – Federal Bureau of Investigation, Texas Department of Public Safety (DPS) Victim and Employee Support Services y DPS Troopers.