Las Juntas Escolares De Bryan Y College Station Adoptan Nuevas Resoluciones Requeridas Sobre Capellanes

Las juntas escolares de Bryan y College Station ISD adoptan resoluciones requeridas por nueva legislación del estado con respecto a capellanes.

El proyecto de ley del Senado 763 dice que “Un distrito escolar o escuela charter de inscripción abierta puede emplear o aceptar como voluntario a un capellán para proveer apoyo, servicios y programas para estudiantes según lo asignado por la junta directiva del distrito o el cuerpo gobernante de la escuela. Un capellán empleado o voluntario bajo este capítulo no está obligado a ser certificado por la Junta Estatal de Certificación de Educadores”.

La junta de Bryan ISD aprobó una resolución en su reunión del 19 de febrero declarando que “en este momento”, el distrito “no permitiría que un capellán sea contratado o voluntario para proporcionar apoyo de capellán, servicios y programas para los estudiantes.” Los administradores de Bryan ISD en la reunión de la junta del 5 de febrero agradecieron a los miembros de la comunidad basada en la fe por su apoyo. Y la resolución dice que BISD “da la bienvenida a todos los miembros de la comunidad para registrarse como voluntarios escolares de acuerdo con una política existente de la junta.”

La junta de College Station ISD aprobó una resolución en su reunión del 20 de febrero que sigue la política actual del distrito que permite a los capellanes y otras personas religiosamente afiliadas a solicitar puestos remunerados y voluntarios. En el caso de la prestación de servicios de apoyo, el superintendente Tim Harkrider dice que eso se hace en CSISD por consejeros certificados.

Dos miembros de la junta CSISD comentó sobre el proyecto de ley del Senado 763. Joshua Benn dijo que era “una lata de gusanos” que el distrito no necesita. Blaine Decker dijo SB 763 “es el estado tratando de hacernos contratar a alguien más que no pedimos y (el estado) no está financiando”.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar una copia del proyecto de ley del Senado 763.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar la resolución adoptada en la reunión de la junta escolar de Bryan ISD del 19 de febrero de 2024.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar la resolución adoptada en la reunión de la junta escolar de College Station ISD del 20 de febrero de 2024.