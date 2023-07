La Presidenta De Texas A&M, Katherine Banks, Presenta Su Renuncia

El canciller del sistema Texas A&M, John Sharp, anunció la renuncia de la presidenta de A&M, Katherine Banks, efectiva a última hora del jueves.

El canciller nombró como presidente interino al decano de la facultad de Bush, Mark Welsh.

Comunicado de prensa del sistema universitario Texas A&M:

El rector, John Sharp, anunció hoy al decano Mark A. Welsh III como presidente interino después de que la presidenta de la Universidad Texas A&M, M. Katherine Banks, enviara una carta en las últimas horas del jueves anunciando que se retiraría inmediatamente.

El anuncio se produce después de que el Senado de la Facultad aprobara el miércoles una resolución para crear un comité de investigación sobre las irregularidades en la contratación de la Dra. Kathleen McElroy, profesora de la Universidad de Texas, ex periodista de New York Times y graduada de la Universidad de Texas A&M en 1981.

En junio, la universidad anunció la contratación de McElroy para reactivar el programa de periodismo de la escuela, pero la operación se vino abajo al cambiar los detalles de la oferta de trabajo, de un puesto con posibilidad de titularidad a un nombramiento de un año como profesora de prácticas, con opción a renovación.

En la reunión del miércoles del Claustro de Profesores, la presidenta Banks negó conocer los cambios en la oferta de trabajo, pero asumió la responsabilidad de un proceso de contratación defectuoso tras una oleada de publicidad nacional que sugería que McElroy, que ha investigado sobre la diversidad y la inclusión, era víctima de la histeria “anti-woke” y de interferencias externas en el proceso de contratación del profesorado.

Las universidades públicas de Texas se encuentran en pleno proceso de eliminación de las oficinas de Diversidad, Equidad e Inclusión para cumplir la reciente legislación estatal.

En su carta de renuncia al canciller Sharp, la presidenta Banks escribió: “Los recientes desafíos relacionados con el Dr. McElroy me han dejado claro que debo retirarme inmediatamente. La prensa negativa es una distracción del maravilloso trabajo que se está haciendo aquí.”

Hace dos años, la Dra. Banks se convirtió en la 26ª Presidenta de la Universidad A&M de Texas tras una década de excelencia como Vicerrectora y Decana de Ingeniería de la universidad. Dirigió los esfuerzos para que el Sistema Texas A&M se convirtiera en la única universidad de Texas que ayudara a gestionar un laboratorio nacional de armamento, el Laboratorio Nacional de Los Álamos; creó EnMed, un programa de formación de ingenieros para que se convirtieran en médicos; y supervisó el espectacular crecimiento de las matriculaciones en la mayor escuela de ingeniería del país.

El canciller Sharp agradeció a la Dra. Banks sus años de servicio y nombró a Welsh presidente interino hasta que una búsqueda nacional pueda encontrar al sucesor de la Dra. Banks.

Welsh, general retirado de las Fuerzas Aéreas, es decano de la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público.

Carta de renuncia de la Presidenta Kathy Banks

Canciller,

En primer lugar, gracias por la oportunidad de servir en esta maravillosa universidad. Ha sido el honor de mi vida.

Los recientes desafíos relacionados con el Dr. McElroy me han dejado claro que debo retirarme inmediatamente. La prensa negativa es una distracción del maravilloso trabajo que se está haciendo aquí.

Le deseo a Texas A&M lo mejor. Ha sido un privilegio servir bajo sus órdenes.

Kathy