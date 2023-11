La Policía De Bryan Responde A Cinco Denuncias De Disparos En Cuatro Días

La policía de Bryan responde a cinco informes de disparos entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

La noche de Halloween, el 31 de octubre, dos grupos de personas intercambiaron disparos a través de la autopista 21 cerca de M-L-K. Un informe de arresto de BPD dice que un video de rap grabado en The Green Hornet Bar identificó a 11 personas con un arma. Después de que se grabara el vídeo, otro grupo de personas al otro lado de la autopista empezó a disparar. Los investigadores creen que los que estaban dentro del bar salieron y devolvieron el fuego. Los agentes encontraron 42 casquillos de bala. De los 10 hombres entre 17 y 21 años que estaban dentro del bar con armas de fuego, cinco fueron arrestados acusados de tenencia de armas. Ninguno de los 11 que estaban en el bar y ninguno de los que dispararon desde el otro lado de la autopista han sido detenidos por disparar en el hombro a una mujer que se encontraba en el estacionamiento del bar durante el tiroteo. Entre los que fueron arrestados a partir del 3 de noviembre se incluye Jasteven Craft de 21 años de Bryan, que también está detenido por cargos de violación de libertad condicional en el condado de Burleson por asalto agravado con un arma mortal y conducta mortal/disparar un arma de fuego. Otros que han sido arrestados por el tiroteo fuera de The Green Hornet son Justin Lamount Headge de 20 años de College Station, Jayden Walker de 18 años de Bryan, Broderick Parnell Jr. de 18 años de Bryan, y Elijah Ratcliff de 17 años de College Station. En los informes de detención se indica la participación de diez agentes de la policía de Bryan y un ayudante del alguacil del condado de Brazos. Los informes de arresto también señalan que The Green Hornet Bar tiene una licencia de licor del estado que prohíbe a cualquier persona menor de 21 años de edad de estar en el interior y por lo que es ilegal poseer un arma de fuego en el interior del negocio.

La policía de Bryan respondió el jueves por la noche, día 2 de noviembre, a un informe de disparos en el exterior del bar Twin Peaks. El informe de arresto de BPD dice que un hombre discutiendo con una mujer en el estacionamiento disparó ocho tiros al aire. Los cargos contra Sergio Gutiérrez-Rosales de 49 años de Bryan incluyen asalto agravado con un arma mortal, conducta mortal y conducir ebrio con muestras de alcohol en el aliento alrededor de una vez y media el límite legal en .122 y .118.

BPD anunció un arresto el viernes, día 3 de noviembre, a partir de un informe el jueves entre la 1 y las 2 a.m. de un vehículo que fue alcanzado por una bala en Boonville Road cerca de Briarcrest. Hugo Leiva de 43 años de Bryan fue acusado de asalto agravado con un arma mortal y conducta mortal. El informe de arresto de BPD dice que los investigadores creen que Leiva disparó al vehículo equivocado. El conductor de un vehículo Toyota azul informó haber escuchado tres disparos. Se encontró una bala dentro del vehículo y otras dos en un poste de la luz. Los investigadores descubrieron que Leiva apuntó con un arma al conductor de un vehículo Jaguar azul en una tienda cercana. Nadie resultó herido.

El lunes, día 30 de octubre, la policía de Bryan responde a un informe de disparos al oeste de Midtown Park, donde un oficial se enteró de que el objetivo era alguien que entregaba correo. El informe de arresto de BPD dice que después de que la víctima fue perseguida, uno de los dos hombres dentro de una camioneta disparó un tiro, que aplastó el neumático en el lado del pasajero trasero del S-U-V de la víctima. Un arma de fuego fue tomada como evidencia, y Justin Sims de 41

años de edad, de Bryan está fuera de la cárcel después de pagar fianzas tras su arresto por cargos de conducta mortal por disparar un arma de fuego y portación ilegal de un arma. El segundo hombre que estaba con Sims no fue detenido.

La policía de Bryan sigue investigando un informe que indica que en la mañana del 1 de noviembre, un tiroteo dañó una casa en West M-L-K cerca de Bowery. No hubo heridos.