La Policía De Bryan Arresta A Un Conductor Ebrio Tras Un Choque Violento

Un vehículo que se estrelló contra la señal de bienvenida de la ciudad de Bryan en Texas y Rosemary la noche del miércoles resultó con un pasajero herido y el arresto del conductor. Un portavoz de la policía de Bryan informó a WTAW News que el pasajero fue sometido a cirugía por lesiones que no amenazan la vida. Izaac Garcia, de 21 años de edad, de Bryan fue arrestado por intoxicación y asalto causando lesiones corporales graves. El vehículo de García se dirigía hacia el oeste por Rosemary cuando cruzó Texas y golpeó la señal decorativa. El conductor no resultó herido, no había otros pasajeros en su vehículo, y no hubo otros vehículos involucrados. A partir de la mañana del viernes, García permanece encarcelado en lugar de una fianza de $8,000 dólares.

La policía de Bryan respondio a un informe de un conductor imprudente y detuvieron a una camioneta con cinco niños que viajaban en la cama y dos más en el asiento trasero que no estaban asegurados. El conductor, Octavio Hernandez-Diaz de 37 años de Bryan, fue arrestado por DWI con niños menores de 15 años en la camioneta, junto con poner en peligro a los cinco niños en la cama de la camioneta. Sus edades oscilan entre los ocho y los 15 años. Los niños en el asiento trasero tenían dos y diez años de edad. De acuerdo con el informe de arresto BPD, Díaz condujo aproximadamente diez millas con los niños en la cama de la camioneta. Un portavoz de BPD informó a WTAW News que los niños fueron entregados a un miembro de la familia. Díaz permanece en la cárcel con espera de las autoridades de inmigración. Las fianzas por los cargos criminales ascienden a $30,000 dólares.