La Junta Coordinadora De Educación Superior Del Estado Aprueba El Nuevo Programa De Periodismo De Texas A&M

La junta coordinadora de educación superior de Texas aprueba la solicitud de Texas A&M para crear dos licenciaturas en periodismo.

Haga clic AQUÍ para leer y descargar información sobre el programa de periodismo de Texas A&M de la junta coordinadora de educación superior de Texas.

La votación unánime siguió a una presentación del rector de A&M, Alan Sams. No mencionó, ni se le preguntó, sobre la fallida contratación de Kathleen McElroy para dirigir el programa de periodismo y/o la renuncia de la ex presidenta Katherine Banks tras la atención nacional sobre McElroy.

Sams dice que se espera que 50 estudiantes actuales de A&M y 50 de primer año estén en el nuevo programa este otoño.

El rector, que es el director académico de A&M, dice que los estudiantes de periodismo completarán un plan de estudios multidisciplinar que también les preparará para trabajar como creadores de contenidos en comunicaciones corporativas y en relaciones públicas.