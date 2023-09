La Fundación George & Barbara Bush Lanza Una Campaña De Recaudación De Fondos

La Fundación George & Barbara Bush inicia una conmemoración de un año y medio en honor de la vida y el legado del presidente número 41 que conducirá al centenario de su nacimiento y al inicio de una campaña de recaudación de fondos de $50 millones de dólares para apoyar la Biblioteca y Museo Bush y la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de Texas A&M.

En junio de 2024 se inaugurará el nuevo edificio del museo, que albergará la locomotora Union Pacific 4141 en honor al presidente y un helicóptero Marine One retirado.

El edificio, llamado “The Pavilion”, será también un lugar de eventos y contará con una cafetería.

Según la página web de la fundación, la campaña del centenario ha recaudado casi $28 millones de dólares para el nuevo edificio, aumentando el apoyo a la dotación de la fundación, mejorando la tecnología y las exposiciones de la biblioteca y el museo, y ampliando la oferta de becas y programas de la Escuela Bush.

Comunicado de prensa de la página web de la Fundación George y Barbara Bush:

La Fundación George y Barbara Bush se complace en anunciar el lanzamiento de la conmemoración del centenario, 41@100: Una Celebración de George H.W. Bush, en honor al centenario del nacimiento de George H.W. Bush. El centenario se celebra desde el 12 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.

A lo largo del próximo año y en años sucesivos, la Fundación Bush organizará programas especiales para destacar la extraordinaria vida y los logros del Presidente Bush. 41@100: Una Celebración de George H.W. Bush rendirá homenaje al que habría sido el centenario del Presidente Bush, el 12 de junio de 2024, con una celebración de tres días, del 11 al 13 de junio de 2024, en el Centro Presidencial George H.W. Bush en College Station, Texas. Próximamente se presentará un programa completo de eventos con oportunidades para los antiguos alumnos de Bush y la comunidad.

“El ejemplo inspirador de papá está siempre ante nosotros, y la Fundación Bush está comprometida con la labor que él puso en marcha y que cambió vidas”, dijo el Gobernador Jeb Bush, Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Bush.

Como parte de las celebraciones del centenario, la Bush Foundation inaugurará The Pavilion, un nuevo edificio de 29,000 pies cuadrados en la Biblioteca Y Museo George Presidencial H.W. Bush, el 12 de junio de 2024. El Pabellón albergará un helicóptero Marine One retirado que el Presidente y la Sra. Bush pilotaron con frecuencia durante su mandato, la locomotora Union Pacific 4141, que rinde homenaje a la vida y el legado del Presidente Bush, y una cafetería. El Pabellón dará servicio a los visitantes de la Biblioteca y Museo Bush, al profesorado, a los estudiantes y al público en general durante todo el día y podrá acoger hasta 1,500 invitados para eventos.

“Nos sentimos honrados de crear un nuevo espacio para que las generaciones futuras conozcan mejor la vida y el legado de nuestro 41º Presidente, cuyo ejemplo de servicio desinteresado es ahora más necesario que nunca”, afirma Max Angerholzer, Director Ejecutivo de la George & Barbara Bush Foundation. “El Pabellón es una emocionante adición al Centro Presidencial Bush. Muchas gracias al Canciller Sharp y a la Junta de Regentes de Texas A&M por apoyar nuestros esfuerzos de expansión. Estamos agradecidos por la larga colaboración que mantenemos con la Universidad de Texas A&M”.

La Campaña del Centenario: Junto con el centenario, la Fundación Bush lanzó recientemente una campaña de $50 millones para ampliar y potenciar la oferta de la Biblioteca y Museo Presidencial George H.W. Bush y la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de la Universidad A&M de Texas en College Station.

La Campaña del Centenario

– Financiará la construcción del Pabellón para el helicóptero Marine One y la Locomotora Union Pacific 4141 con una cafetería.

– Aumentar la dotación de la Fundación Bush para seguir ofreciendo programas únicos y relevantes a sus miembros.

– Modernizar la tecnología y las exposiciones de la Biblioteca y Museo Presidencial George H. W. Bush.

– Ampliar la oferta de becas y programas de la Bush School of Government & Public Service.

“Los objetivos de la Campaña del Centenario representan el futuro que mantendrá vivo el legado del Presidente Bush durante muchas generaciones”, afirmó Ryan M. Lance, presidente de la Campaña del Centenario y presidente y consejero delegado de ConocoPhillips. “Tengo el privilegio de ayudar a liderar esta campaña y estoy emocionado de ver la próxima generación de líderes que se inspirarán para dedicar sus vidas al servicio público.”

Hasta la fecha se han recaudado casi $28 millones. Entre las principales donaciones figuran el apoyo significativo de ConocoPhillips, Trish y Dick Davidson, la Fundación Ed Rachal, la Fundación Flora Cameron y la Familia Fred y Marlene Malek. Un agradecimiento especial a Union Pacific Railroad y al Museo Nacional del Cuerpo de Marines por exponer la locomotora 4141 y un helicóptero Marine One en el Centro Presidencial Bush.

Si desea más información sobre 41@100: The Centennial Campaign y las formas de colaborar, póngase en contacto con Maddie Hillin en Madison.Hillin@Bush41.org o Stephanie Linder en Stephanie.Linder@Bush41.org.

Acerca de la Fundación George y Barbara Bush: La George & Barbara Bush Foundation se esfuerza por preservar el legado histórico del Presidente y la Sra. Bush, principalmente apoyando y promoviendo programas educativos y orientados al servicio en la George H.W. Bush Presidential Library & Museum y The Bush School of Government & Public Service de la Texas A&M University. El Centro crea oportunidades únicas y transformadoras que reúnen y conectan a líderes mundiales, estudiantes, expertos en políticas públicas, ejecutivos de empresas y cargos públicos actuales. Más información en www.georgeandbarbarabush.org.

Acerca de 41@100: A Celebration of George H.W. Bush: La George & Barbara Bush Foundation lanzó “41@100: A Celebration of George H.W. Bush” en junio de 2023 para conmemorar el centenario del nacimiento de George H.W. Bush. El centenario se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2024 y contará con un programa de actos para que los antiguos alumnos de Bush y la comunidad celebren la extraordinaria vida y los logros del Presidente Bush. Más información en www.georgeandbarbarabush.org/41at100.