El Tribunal Del Condado De Brazos Condena Y Sentencia A Un Hombre De College Station Por Agresión Sexual Contra Una Menor

A Brazos County district court jury convicted then sentenced a College Station man to prison for aggravated sexual assault of a child.

According to the district attorney’s office, the jury heard what prosecutors described as “courageous testimony” during the trial and punishment hearing from the 13 year old victim about how she was attacked multiple times over a six week period in 2019.

The victim reported what happened to her school counselor, who in turn contacted College Station police.

That led to the guilty verdict against 34 year old Martin Guzman and a 28 year sentence.

El Tribunal Del Condado De Brazos Condena Y Sentencia A Un Hombre De College Station Por Agresión Sexual Contra Un Menor

Un jurado de la corte de distrito del condado de Brazos condenó y sentenció a un hombre de College Station a prisión por asalto sexual agravado contra un menor.

Según la oficina del fiscal del distrito, el jurado escuchó lo que los fiscales describieron como ” un testimonio valiente” durante el juicio de castigo realizado por la víctima de 13 años sobre cómo fue atacada múltiples veces durante un período de seis semanas en 2019.

La víctima notificó lo sucedido a su consejero escolar, quién se puso en contacto con la policía de College Station.

Eso llevó al veredicto de culpabilidad contra Martín Guzmán, de 34 años, de una sentencia de 28 años.

Comunicado de prensa de la oficina del fiscal del condado de Brazos:

Martín Guzmán fue condenado a 28 años de prisión por un jurado del condado de Brazos el jueves 28 de julio de 2022. Este miércoles, el jurado lo encontró previamente culpable de Asalto Sexual Agravado contra un menor.

El 25 de abril de 2019, la víctima, quien era una niña de 13 años y que vivía en la casa del acusado, habló con su consejera escolar para informar que el acusado había estado abusando sexualmente de ella. La escuela reportó el abuso al departamento de policía de College Station, el cual respondió y comenzó su investigación.

Los detectives entrevistaron a la consejera y a la víctima, y finalmente la llevaron a Scotty’s House para una entrevista forense. La víctima vivía en una casa en College Station con su madre, su hermano menor, su hermana menor, y el acusado, su padrastro durante nueve años.

Durante su declaración, describió al acusado entrando en su dormitorio, que compartía con su hermana menor, durante varias noches a lo largo de unas seis semanas. Describió que movía su ropa y la tocaba de forma inapropiada mientras ella fingía estar dormida. Además, la víctima pudo describir una serie de detalles que la policía pudo corroborar durante su investigación.

Durante el juicio, el jurado escuchó el testimonio de todos, desde un amigo juvenil de la víctima, que la animó y la acompañó cuando acudió a la consejera escolar para hablar por primera vez, hasta el

entrevistador forense de Scotty’s House. También escucharon a los detectives Kennedy y Marty del Departamento de Policía de College Station.

Además, el jurado escuchó el testimonio de apoyo de la madre de la víctima, quien, al enterarse del abuso, dejó al acusado y no volvió a pasar otra noche bajo el mismo techo. El jurado también escuchó el valiente testimonio de la víctima, que describió sus abusos.

Tras escuchar el testimonio y ver las pruebas que corroboraban el clamor de la víctima, el jurado deliberó, y declaró al acusado culpable de agresión sexual agravada contra una menor.

En una audiencia de castigo posterior, el jurado escuchó por segunda vez a la víctima del delito. La víctima prestó un testimonio adicional sobre otros actos de contacto físico y abuso que sufrió a manos del acusado. Le contó al jurado lo que el juicio significaba para ella y le explicó sus esperanzas para el futuro.