El Tribunal Del Condado De Brazos Condena A Un Hombre De Bryan Por Agresión Sexual Con Agravantes

A principios de este mes, un jurado de la corte de distrito del condado de Brazos encontró a un hombre de Bryan culpable de asalto sexual agravado contra un menor que ocurrió en el año 2014.

El jurado dedicó poco menos de una hora para condenar a José Godoy Jr, de 41 años. Esto fue seguido por un acuerdo de culpabilidad para decidir el castigo.

La oficina del fiscal del distrito informó a Noticias WTAW que Godoy renunció a su derecho de apelar la decisión del jurado como parte de la condena de 35 años.

El jurado escuchó el testimonio de la víctima y su hermana sobre el abuso. También escuchó a dos expertos hablar sobre la dinámica de la divulgación en los casos de abuso infantil.

Godoy, que fue acusado en enero de 2017, tenía ocho fechas de juicio antes de la pandemia y cinco fechas de juicio durante la pandemia.

Los registros judiciales en línea muestran que Godoy enfrenta tres juicios más por cargos de delitos menores en el condado de Brazos.

Los registros de la cárcel en línea muestran que Godoy ha sido encarcelado 35 veces desde agosto de 2000. Godoy también ha sido detenido en el condado de Milam por evasión de arresto y evasión de fianza.

