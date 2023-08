Cuestionan El Presupuesto De Atletismo De Texas A&M Para El Año Fiscal 2024

Un nuevo miembro de la junta de regentes del sistema Texas A&M reacciona al oír que el atletismo de los Aggies está obteniendo más ingresos… pero no los suficientes para cubrir el aumento de los gastos.

Los comentarios de Sam Torn de Houston se hicieron durante una presentación del presupuesto de A&M que formaba parte de la reunión del comité de regentes del 1 de agosto.

Después de escuchar que la fundación 12th Man dio al departamento de atletismo 4 millones de dólares, Torn dice que el atletismo Aggie debe recibir un mandato para vivir dentro de su presupuesto.

El director de operaciones de la universidad, Greg Hartman, dice que la tasa de renovación de entradas de fútbol es del 93 por ciento, una de las tasas más altas de la historia, junto con un aumento en la venta de pases deportivos para estudiantes.

El departamento de atletismo también está recibiendo más dinero de la Southeastern Conference y del titular de los derechos de la universidad, Learfield.

Aunque Torn fue nombrado a principios de este año miembro de la junta de regentes, no es un desconocido para el atletismo de A&M. Su biografía en el sitio web de los regentes afirma que el graduado de A&M de 1970 y ex alumno distinguido de 2020 es un ex presidente y fideicomisario de la Fundación 12th Man, presidió la Campaña para Kyle Field, sirvió como Copresidente del Comité de Reurbanización de Kyle Field y coordinó la reurbanización de Olsen Field en Blue Bell Park, el Centro de Desarrollo de Jugadores Davis, el Centro de Nutrición R.C. Slocum y el Vestuario de la Familia Klein.