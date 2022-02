Cierres Por Tormenta De Invierno, Retrasos Y Otros Cambios De Horario

La Universidad de Texas A&M abrirá sus puertas a las 10 de la mañana del viernes y los autobuses comenzarán a las 9:15 para permitir que se elimine el posible hielo en las carreteras. A&M también anunció el jueves por la tarde que si las condiciones meteorológicas empeoran durante la noche, evaluaremos la situación, y haremos un anuncio tan pronto como sea posible el viernes por la mañana. En caso de que la tormenta invernal afecte el horario de mañana, Texas A&M enviará avisos en su sistema de alerta Code Maroon.

Los servicios de transporte de Texas A&M informan que el servicio de transporte comenzará a las 9:15 del viernes 4 de febrero. Además del comienzo tardío, el Trigon estará cerrado hasta el mediodía debido a la carga de OPAS. Todas las paradas del Trigon, excepto las rutas 12 y 25, se trasladarán a la calle Coke hasta el mediodía.

El Colegio de Blinn estará cerrado y todas las clases y actividades programadas para el viernes, 4 de febrero, se cancelan. Los campus reanudarán sus actividades normales el sábado, 5 de febrero.

Todos los lugares de la Universidad Estatal de Sam Houston permanecerán cerrados el viernes, 4 de febrero. Las residencias, Old Main y General’s Market permanecerán abiertos; Rec Center abierto desde el mediodía – 5 p.m.; LSC abierto 11 a.m. – 7 p.m. SHSU reanudará sus operaciones normales el sábado, 5 de febrero a las 10 a.m.

El distrito escolar independiente de Bryan permanecerá cerrado el viernes 4 de febrero de 2022. El pronóstico muestra que las carreteras, especialmente las rurales, podrían permanecer en malas condiciones hasta las primeras horas de la tarde, por lo que hemos tomado esta decisión por respeto a la seguridad de todos. Todas las actividades extracurriculares programadas para mañana también serán canceladas, y cuando sea posible, reprogramadas. El distrito escolar independiente de Bryan tiene suficientes minutos de instrucción que no necesitaremos recuperar este día.

Las escuelas del distrito escolar de College Station estarán cerradas el viernes, 4 de febrero. Los entrenadores y patrocinadores de actividades extracurriculares se comunicarán con los estudiantes con respecto a los eventos del viernes por la tarde y noche.

Las oficinas del Condado de Brazos el viernes 4 de febrero de 2022 estarán cerradas para los empleados no esenciales.

El distrito de salud del Condado de Brazos está cerrado el viernes, 4 de febrero.

La reunión de la Comisión de Planificación y Zonificación de la ciudad de Bryan del 3 de febrero de 2022 ha sido cancelada. Las audiencias públicas que estaban originalmente programadas para esta reunión se llevarán a cabo en la reunión del 17 de febrero de 2022 a partir de las 6 p.m.

Las oficinas del Condado de Robertson están cerrando el jueves, 3 de febrero, al mediodía y volverán a abrir el viernes, 4 de febrero, a las 10 de la mañana.

Los residentes que tienen negocios con la Corte Municipal de Bryan el jueves, 3 de febrero y el viernes, 4 de febrero de 2022 tienen opciones sobre cómo hacerlo. La Corte estará abierta en el horario normal de trabajo ambos días. Los residentes que tienen documentos o pagos con fecha de vencimiento del 3 de febrero o el 4 de febrero de 2022 tienen hasta el cierre de los negocios el lunes. 7 de febrero. Los documentos programados para el viernes, 4 de febrero se llevarán a cabo según lo programado, los que no puedan comparecer serán automáticamente reprogramados sin penalización.

El servicio del Distrito de Tránsito de Brazos el jueves, 3 de febrero, en el Condado de Brazos y el resto del Valle de Brazos terminó a las 11 a.m.

Todas las ubicaciones del Sistema de Bibliotecas Públicas de Bryan/College Station cerrarán a las 2:30 PM del jueves 3 de febrero de 2022.

De la oficina de turismo de Destination Bryan: Debido al clima invernal y a las bajas temperaturas, no habrá cierres de calles ni actividades al aire libre el Primer Viernes de Febrero. El Brazos Valley Farmers’ Market, LiveART, y las actuaciones y el entretenimiento al aire libre volverán para el Primer Viernes de marzo.

En cuanto a las advertencias de tormenta de invierno que se han emitido para el Valle de Brazos:

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Houston emitió un aviso de tormenta invernal desde el jueves a las 6 de la mañana hasta el viernes a las 9 de la mañana para los condados de Brazos, Burleson, Madison y Houston. Según esta advertencia, “se espera lluvia helada y aguanieve. Acumulaciones de hielo de más de un octavo de pulgada serán posibles. Las condiciones de hielo pueden desarrollarse especialmente en carreteras elevadas, puentes y pasos elevados”.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Ft. Worth emitió una advertencia de tormenta invernal desde la medianoche del miércoles hasta el jueves a las 6 p.m. En el Valle de Brazos, esta advertencia incluye los condados de Robertson, Leon, Milam y Falls. Esta advertencia implica “Una transición de lluvia a lluvia helada y aguanieve. Acumulaciones totales de hielo entre un décimo de pulgada y un cuarto de pulgada. Acumulación total de aguanieve hasta media pulgada.