Captura De Pantalla De Un Documento De La Ciudad De College Station

Los arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol durante el fin de semana incluyeron el uso de descargas eléctricas contra un conductor para ponerlo bajo custodia. El informe de arresto de la policía de College Station dice que el conductor fue sacado por la fuerza de su camioneta, se necesitaron cuatro agentes para poner al conductor en una restricción de cuerpo completo. Dustin Vyrol de 35 años de Bryan está fuera de la cárcel después de pagar fianzas por un total de $14,000 dólares tras su detención el pasado viernes por la noche del 9 de febrero por DWI con dos condenas anteriores y resistencia a la autoridad.

Por sexta vez desde septiembre de 2023, una mujer de Bryan ha sido arrestada por violar una orden de protección. El informe de arresto de BPD dice que la madrugada del sábado, dia 10 de febrero, los oficiales se enteraron de que la víctima de un asalto por un tercero estaba viviendo temporalmente con la persona que se suponía que no debía tener contacto. Yessennia Sala, de 42 años, recibió la orden tras ser detenida el pasado mes de septiembre por un cargo de agresión con violencia familiar que causó lesiones corporales. Una portavoz de la oficina del fiscal del condado de Brazos dice a WTAW News que no se ha tomado la decisión de presentar una acusación formal. Sala está fuera de la cárcel tras el arresto del pasado sábado después de pagar una fianza de $25,000 dólares. Los registros en línea muestran que está a la espera de juicio por su primera detención por violar la orden el pasado mes de septiembre. Ha sido detenida pero no acusada formalmente por dos violaciones en octubre de 2022, una en noviembre de 2022 y otra de diciembre de 2022.