Arrestos Por Disturbios En College Station Y En El Campus De RELLIS

En el mismo estacionamiento de College Station donde cuatro personas fueron baleadas el fin de semana pasado, hubo un disturbio antes de los disparos. Los informes de arresto de la policía de College Station dicen que un hombre de Madisonville fue acusado de apuntar con un arma a tres personas, resistirse al arresto y causar al menos $2,500 dólares en daños a un vehículo de patrulla de CSPD. Lafelix Turner II, de 29 años, ha salido de la cárcel tras pagar fianzas por un total de $100,000 dólares.

La policía de Texas A&M responde al campus de RELLIS el martes, 24 de octubre, a las cuatro de la mañana por un informe de una persona sospechosa. Esto llevó a un arresto por múltiples cargos de robo. Los informes de arresto de UPD dicen que un hombre de 29 años de Georgetown le dijo a los oficiales que se le permitió tomar la propiedad dentro de un hangar de entrenamiento TEEX. Pero el hombre no sabía el nombre ni la información de contacto de la persona que le dio permiso para llevarse $550 dólares en alambre de cobre, tres cortapernos y dos arneses de escalada. Esos objetos se encontraron en el interior de la camioneta del sospechoso. Los agentes también recuperaron ocho bicicletas de la camioneta, de las cuales al menos tres habían sido denunciadas como robadas del campus principal de A&M, en el garaje del campus oeste. Amaury Vélez deJesús también fue acusado de posesión de metanfetamina y parafernalia de drogas. Permaneció en la cárcel desde el miércoles por la mañana en lugar de bonos por un total de $33,000 dólares.