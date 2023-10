Arrestos En Un Apartamento En Bryan Y Robo De Vehículos En College Station

Dos mujeres de Bryan han sido detenidas acusadas de entrar en un apartamento forzando la puerta y rompiendo una ventana. Los informes de arresto de la policía de Bryan dicen que una de las mujeres era ex novia de un hombre que dijo que ella se mudó el mes pasado y él había movido sus cosas fuera del apartamento. Los oficiales encontraron un S-U-V con las mujeres y la propiedad del apartamento que no era de ellos. Esto llevó a la detención de la ex novia, Janiya Stocktons, de 18 años, y de Hayde García-Campos, de 23 años. Stocktons ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de $15,000 dólares. García-Campos, que también fue acusada de no identificarse, permanecía en la cárcel desde el 19 de octubre en lugar de fianzas por un total de $20,000 dólares.

La policía de College Station detiene a cuatro personas de entre 15 y 17 años, y una quinta detención aún no se ha realizado, acusadas de robar un coche el mes pasado. Los informes de arresto de la policía de College Station dicen que el coche estaba abierto y la llave de repuesto estaba dentro. Los informes de arresto dicen que el grupo cogió el coche el 10 de septiembre y lo condujo por varios lugares hasta que fue encontrado el 17 de septiembre. Marcus Parnell Jr. fue detenido el domingo (15 de octubre) por robar el coche, uso no autorizado de un vehículo de motor por conducir el coche por ahí, y por dar un nombre y una fecha de nacimiento falsos. A partir del 19 de octubre, permaneció en la cárcel en lugar de bonos por un total de $14,000 dólares. Un portavoz del CSPD dice a WTAW Noticias que los otros que han sido o serán arrestados tenían 15 o 16 años en el momento en que se llevaron el coche.