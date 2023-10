Arrestan A Hombre De Bryan Y Hearne Por Conducir Con Licencia Inválida Con Múltiples Convicciones

Un oficial de policía de College Station fue testigo de cómo un vehículo se saltaba una señal de stop, lo que llevó a arrestar a un hombre de Bryan por conducir con una licencia inválida (DWLI) con 17 condenas anteriores. El informe de arresto de CSPD afirma que Morris Britton, de 67 años de edad, tiene seis condenas anteriores por DWLI en el tribunal municipal de Bryan. Además, los registros judiciales en línea del condado de Brazos muestran que Britton se ha declarado culpable de DWLI 11 veces. Los registros de la cárcel en línea muestran que Britton ha sido registrado seis veces este año y 55 veces desde 1990. Britton, que fue detenido el 28 de octubre por DWLI y delito menor posesión de marihuana, permanece en la cárcel a partir del 30 de octubre en lugar de bonos por un total de $4,000 dólares.

Un oficial de policía de Bryan que fue testigo de un vehículo hizo un giro sin señalizar y luego se paso una señal de alto fue arrestado por múltiples cargos. El informe de arresto de BPD dice que Eldridge Taylor Sr. de 48 años de edad de Hearne fue arrestado por conducir con una licencia inválida (DWLI) con siete condenas anteriores en Bryan que se remontan a 2010. Taylor también era buscado por dos órdenes de la corte municipal de Bryan por no tener una licencia de conducir y no conducir en un solo carril, y dos órdenes de la justicia del condado de Brazos de la corte del precinto de paz tres por no tener una licencia de conducir y exceso de velocidad en una zona de construcción con los trabajadores presentes. Taylor está fuera de la cárcel después de pagar una fianza de $2,000 dólares en el cargo más reciente DWLI, prometiendo comparecer en futuras fechas de la corte JP 3, y el pago de las multas de la corte municipal de Bryan.