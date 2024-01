ACTUALIZACIÓN: El Concejal De Bryan Dice Que La Junta De Gobierno “No Tiene Estómago” Para Más Medianas

Un concejal de la ciudad de Bryan dice que el consejo de administración “no tiene estómago” para más medianas centrales en las calles de la ciudad.

James Edge estaba respondiendo a las noticias de la semana pasada en WTAW acerca de que el consejo aprobó a principios de este mes, la solicitud de una subvención federal para pagar más de la mitad del costo de la reconstrucción de South College entre Carson y el centro de la ciudad.

Haga clic AQUI para leer y descargar la información de antecedentes de la agenda del consejo del 9 de enero, que indica que el proyecto incluiría una mediana central.

Edge says the decision to not consider medians follows the impact of the center median that was built on Texas Avenue.

Edge also says the current council wants to remove the plans to build a center median along the section of South College between Villa Maria and Carson.