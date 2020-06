Texas A&M Cancela Clases El Lunes, 8 De Junio

El anuncio de la preboste, Carol Fierke dice que la cancelación es en “reconocimiento a la visión pública de George Floyd”.

Declaración de la preboste de Texas A&M, Carol Fierke:

En reconocimiento a la proyección pública de George Floyd el Lunes y a la liberación de todo el día del personal no esencial por parte del Sistema Universitario de Texas A&M, no se llevarán a cabo todas las actividades de clase programadas para el Lunes 8 de Junio en la Universidad de Texas A&M.

Las clases especiales de 8 semanas para los nuevos estudiantes que estaban programadas para comenzar el Lunes, ahora comenzarán el Martes 9 de Junio.