La Cerca Del Aeropuerto Fue Dañada Por Un Conductor Borracho Y Una Madre Que Conducía A Cuatro Niños Sin Sujetar Es Arrestada

Dos secciones de la cerca del aeropuerto de Coulter Field fueron dañadas el Sábado por la noche por un conductor borracho. Según el informe de arresto de la policía de Bryan, dos oficiales encontraron al conductor de una camioneta usando la cerca para ayudarle a caminar dentro del aeropuerto. El conductor, Rafael Tirado-Martinez de 32 años de Bryan fue llevado al hospital para hacer un análisis de sangre y durmió tres horas antes de ser llevado a la cárcel por conducir ebrio. Rafael Tirado-Martinez salió de la cárcel después de pagar una fianza de 3,000 dólares.

Una policía paró a un auto en Highway 6 que viajaba a 88 millas por hora en College Station el Sábado por la tarde. El paro resultó en el arresto de la conductora con cargos de posesión de marihuana y posesión ilegal de una pistola. Según el informe del arresto, Leanne Macías de 25 años de Houston, tenía cuatro niños dentro del auto que no estaban sujetados. La pistola estaba en una hielera en el piso trasero, bajo los pies de uno de los niños. Macías también admitió a no tener licencia para conducir y no tener seguro. Macías fue llevada a la cárcel y fue liberada después de haber pagado una fianza de 8,000 dólares. De acuerdo con los registros en línea, Macías está en espera de ser juzgada por el cargo de posesión de marihuana de un arresto de hace tres años y medio.