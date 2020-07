Blinn College Retrasa La Segunda Fase De Regreso De Trabajo Para Los Empleados Del Campus

Mary Hensley declaró en un correo electrónico que el retraso ocurre por las condiciones de la pandemia en el área de servicio de Blinn. La fecha podría cambiar de nuevo, ya que Blinn College hará cambios base a lo que escuche de los funcionarios de salud pública.

Antes de regresar al campus, los empleados y estudiantes de Blinn deben autocertificar que no han dado positivo, que no tienen síntomas y que no han entrado en contacto con nadie con síntomas de coronavirus.

Adicionalmente, todos los empleados, incluyendo los que regresaron durante la primera fase el 15 de Junio, deben continuar certificándose semanalmente.