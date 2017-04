Dallas Cowboys, Houston Texans release regular-season schedules

DALLAS COWBOYS (* games will be broadcast on Sportsradio 1150 & The Zone 102.7 FM)

Sun. (9.10) vs NY Giants 7:30 PM

Sun. (9.17) @ Denver 3:25 PM

Mon. (9.25) @ Arizona 7:30 PM *

Sun. (10.1) vs LA Rams 12:00 PM

Sun. (10.8) vs Green Bay 3:25 PM

Sun. (10.22) @ San Francisco 3:05 PM

Sun. (10.29) @ Washington 3:25 PM

Sun. (11.5) vs Kansas City 3:25 PM

Sun. (11.12) @ Atlanta 3:25 PM

Sun. (11.19) vs Philadelphia 7:30 PM

Thu. (11.23) vs LA Chargers 3:30 PM *

Thu. (11.30) vs Washington 7:25 PM *

Sun. (12.10) @ NY Giants 3:25 PM

Sun. (12.17) @ Oakland 7:30 PM

Sun. (12.24) vs Seattle 3:25 PM

Sun. (12.31) @ Philadelphia 12:00 PM

HOUSTON TEXANS (* games will be broadcast on Sportsradio 1150 & The Zone 102.7 FM)

Sun. (9.10) vs Jacksonville 12:00 PM *

Thu. (9.14) @ Cincinnati 7:25 PM *

Sun. (9.24) @ New England 12:00 PM *

Sun. (10.1) vs Tennessee 12:00 PM *

Sun. (10.8) vs Kansas City 7:30 PM *

Sun. (10.15) vs Cleveland 12:00 PM *

Sun. (10.29) @ Seattle 3:05 PM *

Sun. (11.5) vs Indianapolis 12:00 PM *

Sun. (11.12) @ LA Rams 3:05 PM *

Sun. (11.19) vs Arizona 12:00 PM *

Mon. (11.27) @ Baltimore 7:30 PM *

Sun. (12.3) @ Tennessee 12:00 PM *

Sun. (12.10) vs San Francisco 12:00 PM *

Sun. (12.17) @ Jacksonville 12:00 PM *

Mon. (12.25) vs Pittsburgh 3:30 PM *

Sun. (12.31) @ Indianapolis 12:00 PM *